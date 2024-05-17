Белорусская компания «Беллакт» впервые участвует в выставке в Ашхабаде

Впервые представляет свою продукцию на Международной выставке современных технологий пищевого производства в Ашхабаде белорусская компания «Беллакт».

Предприятие выпускает детское питание, молочные продукты.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», на выставке компания представила детское питание, творожные десерты, молочные продукты: каши, йогурт, коктейли, творог и многое другое.

Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран мира, и на рынке Туркменистана продукция бренда «Беллакт» зарекомендовала себя с положительной стороны.

Посетивший выставку чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслав Бескостый отметил, что продукция «Беллакт» позитивно воспринимается на местном рынке, и компания может способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в целом.