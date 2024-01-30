Таможенники Туркменистана и Узбекистана отработали механизм обмена данными на границе

На таможенных постах «Фарап автоёллары» (Туркменистан) и «Алат» (Узбекистан) прошел совместный практический тренинг по отработке механизма обмена предварительной информацией о пересекающих границу грузах, сообщает сайт Государственной таможенной службы Туркменистана.

В мероприятии приняли участие члены Групп портового контроля обоих таможенных постов, а также представитель Центрального аппарата Государственной таможенной службы Туркменистана. Они протестировали на практике обмен заранее согласованными данными о входящих и исходящих грузах.

Успешную групповую коммуникацию на тренинге обеспечивал международный тренер Всемирной таможенной организации Светлан Савов. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы отработать механизм обмена информацией в рамках действующего с октября 2021 года Протокола между Туркменистаном и Узбекистаном.

Расширение информационного взаимодействия на границах – одна из приоритетных задач таможенных служб обеих стран. Это позволяет упростить и ускорить проведение таможенных процедур. Успешное тестирование на практике нового механизма обмена данными приближает внедрение этой системы в постоянную работу контрольных органов на границе.