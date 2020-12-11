Бердымухамедов поздравил Эмира Государства Катар

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа, Правительства страны и от себя лично направил Эмиру Государства Катар Шейху Тамим Бин Хамад Аль-Тани и братскому народу Катара сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Национального дня Государства Катар. Об этом сообщает tdh.gov.tm.

«Традиционные дружественно-братские отношения между Туркменистаном и Государством Катар отличаются высоким уровнем взаимодоверия и тесного сотрудничества. Твёрдо уверен, что эти отношения будут и впредь развиваться и укрепляться во благо наших братских народов», – подчеркнул в своём послании лидер нации.

Президент Туркменистана, пользуясь этой приятной возможностью, выразил своему дорогому брату – Эмиру Государства Катар Шейху Тамим Бин Хамад Аль-Тани искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия, а братскому народу Катара – мира, прогресса и процветания.

«Да поможет Вам Всемогущий Аллах во всех благородных начинаниях и стремлениях», – пожелал глава Туркменистана Его Высочеству.