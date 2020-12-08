На конные скачки в Туркменистане внедрят онлайн-ставки

В Туркменистане внедрят онлайн-ставки на конные скачки. Об этом заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего видеосовещания по развитию сельскохозяйственного комплекса. Об этом сообщает turkmenportal.com.

«Было бы целесообразно, учитывая огромный интерес нашего народа к конным скачкам, использовать тотализаторные ставки, применяя возможности цифровой системы. Это будет способствовать росту числа ценителей ахалтекинских скакунов и повышению интереса к туркменскому конному спорту за рубежом, а отечественных фанатов к скачкам», – сказал Бердымухамедов, дав соответствующие поручения в данном направлении.

Отдельные поручения касались вопросов сохранения чистоты породы ахалтекинских скакунов в стране, приумножения численности и развития национального искусства сейисования.

Также лидер нации распорядился осуществить работу по организации различных конноспортивных конкурсов, изучению опыта зарубежных государств в этой области, а также по стимулированию молодых специалистов.

Как отметил Президент Туркменистана, следует обеспечить надлежащее содержание конноспортивных комплексов, регулярное проведение в них ремонтных и наладочных работ, увеличить прибыль этих комплексов, провести анализ для выявления дополнительных возможностей и подготовить соответствующие предложения, сообщает сегодня газета «Нейтральный Туркменистан».