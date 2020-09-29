В Алматы пройдет чемпионат Азии по борьбе
В Казахстане 2021 году пройдёт чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых. Об этом сообщает turkmenportal.com. со ссылкой на unitedworldwrestling.org
— Континентальное первенство пройдет с 16 по 21 февраля, говорится в сообщении.
Чемпионат Азии по борьбе — континентальный чемпионат по вольной и греко-римской борьбе для спортсменов азиатских стран. Проводится с 1979 года. Соревнования среди женщин по вольной борьбе проходят с 1996 года.
Следующий лицензионный чемпионат мира планируется провести в декабре в Белграде (Сербия).
Добавим, что азиатский квалификационный турнир состоится в Сиане (Китай) с 26-28 марта.