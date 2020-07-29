С целью повышения эффективности традиционных месторождений и освоения новых залежей – в основном, глубокозалегающих и с трудно извлекаемыми запасами, специалисты Государственного концерна «Türkmennebit» расширяют сотрудничество с зарубежными компаниями в области высокотехнологичных сервисных услуг, что позволяет значительно увеличить уровень добычу нефти в Туркменистане. Об этом сообщает turkmenportal.com.

С начала года из недр страны с учётом вклада иностранных партнёров, разрабатывающих месторождения в соответствии с соглашениями «О разделе продукции», извлечено более 4 миллиона 850 тысяч тонн «чёрного золота». Из них более 1 миллиона 950 тысяч тонн нефти добыли работники Государственного концерна «Türkmennebit».

Обеспечение стабильной работы нефтегазовой промышленности напрямую связано с модернизацией инфраструктуры и производственных мощностей, обновлением техники и оборудования, внедрением эффективных технологий. В качестве примера можно отметить продуктивную работу в области разведки и разработки месторождений Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), компании «Dragon oil» (ОАЭ), «Petronas» (Малайзия), «Eni» (Италия), «Mitro International» (Австрия), а также ведущих компаний Японии и Республики Корея в сфере строительства высокотехнологичных производственных комплексов по переработке нефти и газа.

Увеличить прирост запасов углеводородных ресурсов, укрепить сырьевую базу комплекса позволят и имеющиеся хорошие перспективы значительных запасов нефти и газа и на туркменском шельфе Каспийского моря.