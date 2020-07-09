Туркменистан и Турция обсудили аспекты сотрудничества

Руководители транспортных ведомств Туркменистана и Турции 8 июля в формате видеоконференции обсудили аспекты сотрудничества в транспортном секторе двух стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

С туркменской стороны приняли участие Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Б.Овезов, руководители агентств «Türkmendemirýollary», «Türkmenawtoulaglary», «Türkmenhowaýollary», «Türkmendeňizderýaýollary».

Турецкую сторону возглавил Министр транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики А.Караисмаилоглу. Также приняли участие заместители министра транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики О.Фатих Саян и С.Дурсун, руководители различных транспортных ведомств Турции.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в транспортном секторе двух стран, в частности, эффективного использования транспортных коридоров и воздушных маршрутов для улучшения торговых отношений. Были обсуждены новые аспекты двустороннего сотрудничества в сфере грузоперевозок.

Основываясь на инициативах Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по налаживанию эффективного сотрудничества в транспортной сфере, выдвинутых 2 июля текущего года в ходе трёхсторонней встречи, туркменская сторона обратила внимание участников на прогресс страны в транспортной сфере и логистических возможностях, а также возможных для осуществления совместных проектах в данном направлении.

Стороны также акцентировали внимание на роли логистических компаний в развитии транспортных коридоров. Отдельно были рассмотрены вопросы совместного проекта – международного транзитно-транспортного коридора по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Lapis Lazuli). Былa отмечена роль таких проектов в укреплении региональных и международных торгово-экономических отношений, всеобщего устойчивого развития.