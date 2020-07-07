Подведены итоги работы ТЭК за 6 месяцев 2020 года

В Центральном здании нефтегазового комплекса Туркменистана 6 июля прошло отчетное собрание под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Мыратгелди Мередова, на котором были обсуждены результаты работы предприятий отрасли за шесть месяцев 2020 года, проводимого под девизом «Туркменистан – Родина нейтралитета». Об этом сообщает oilgas.gov.tm.

На встрече были рассмотрены важные аспекты реализации задач, поставленных перед нефтегазовым комплексом на расширенном заседании Кабинета Министров, состоявшемся 3 июля этого года.

Открывая совещание, вице-премьер М. Мередов отметил, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире в учреждениях и общежитиях нефтегазового сектора нашей страны необходимо соблюдать санитарно-профилактические правила. Надлежащее принятие превентивных мер необходимо для сохранения благополучной ситуации в нашей стране.

В совещании также приняли участие Государственный министр — председатель ГК «Туркменгаз» Б.Аманов, председатель ГК «Туркменнебит» Г.Байгельдыев, председатель Государственной Корпорации «Туркменгеология» М.Розыев, временно исполняющий обязанности генерального директора ТКНПЗ Т.Тагаев, генеральный директор ЗАО «Туркменская Национальная нефтегазовая компания» М.Пирлиев, а также руководители управлений и предприятий комплекса.

В своих выступлениях руководители предприятий и учреждений комплекса рассказали о последовательном наращивании комплексных работ на месторождениях Галкыныш, Довлетабат, о работах в области освоения новых скважин и увеличении продуктивности действующих месторождений Узынада, Алтыгуйы, Готурдепе.

Также прозвучала информация о ходе реализации совместных работ с акционерным обществом «Татнефть», компанией «Югнефтегаз», проведении анализа производственно-экономических показателей по освоению капиталовложений по добыче природного газа, нефти, нефтепродуктов, внедрении инновационных технологий, привлечении в отрасль взаимовыгодных иностранных инвестиций, газификации населения. Также сообщалось о продолжающемся строительстве газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия на туркменском участке.

В рамках отчета прозвучала информация о реализации научно-исследовательских и проектно – изыскательных работ, осуществляемых специалистами Научно-исследовательского института природного газа ГК «Туркменгаз» и института «Небитгазылмытаслама» ГК «Туркменнефть».

В завершение встречи вице-премьер М.Мередов пожелал участникам успехов в работе, подчеркнув необходимость совершенствования деятельности каждого руководителя на предприятиях комплекса для эффективной реализации задач, поставленных Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым перед нефтегазовой отраслью нашей страны.