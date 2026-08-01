Toyota и BMW начали испытания топлива из отходов

Toyota и BMW объявили о совместном проекте по испытанию автомобилей на возобновляемом топливе.

В течение ближайших шести месяцев в Испании будет тестироваться парк машин, работающих на бензине, произведённом из отходов и других возобновляемых ресурсов.

Поставщиком топлива выступит компания Repsol. В ходе эксперимента партнёры намерены оценить возможность использования такого топлива в повседневной эксплуатации автомобилей с применением уже существующей инфраструктуры сети автозаправочных станций.

Контроль жизненного цикла топлива — от поставки на АЗС до использования в автомобиле — обеспечит цифровая система, разработанная Bosch. Она также будет фиксировать фактический расход топлива в условиях ежедневной эксплуатации. Полученные данные станут основой для последующего анализа.

По итогам испытаний компании рассчитывают определить, насколько эффективно синтетическое возобновляемое топливо помогает снизить воздействие транспорта на окружающую среду. По мнению участников проекта, оно может стать альтернативой электрификации, которую в странах Евросоюза рассматривают как основной способ сокращения вредных выбросов.

Параллельно Toyota продолжает исследования других альтернативных источников энергии, в частности жидкого водорода, под использование которого современные двигатели внутреннего сгорания, как считается, можно адаптировать с минимальными затратами.