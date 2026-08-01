Ferrari F50 Майка Тайсона рассчитывают продать на аукционе за $9 млн

Аукционный дом RM Sotheby’s выставляет на торги коллекционный спорткар Ferrari F50 1995 года выпуска, ранее принадлежавший бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону.

Эксперты оценивают стоимость автомобиля в диапазоне от $7 млн до $9 млн.

Представленный лот — один из 55 автомобилей данной модели, выпущенных специально для рынка США. Автомобиль выполнен в традиционном красном цвете с темной отделкой салона.

Будущий владелец спорткара получит не только само транспортное средство, но и комплект оригинальной документации, а также боксерские перчатки с личным автографом Майка Тайсона, призванные поднять коллекционную ценность лота.

За три десятилетия машина сменила нескольких хозяев, но осталась в отличном состоянии: с момента первой передачи покупателю в 1996 году ее пробег достиг лишь около 10 тыс. км. В 2022 году авто прошло полный капитальный ремонт и техническое обслуживание в официальном дилерском центре марки в Форт-Лодердейле.