FAA потребовало проверить сотни самолетов Boeing 737 MAX из-за креплений сидений

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило провести проверку 453 самолетов Boeing 737 MAX, зарегистрированных в стране, из-за возможной неправильной установки пассажирских сидений. Это может представлять угрозу безопасности пассажиров, сообщает Reuters.

Ведомство сообщило, что при повышенных нагрузках, сильной турбулентности или аварийной посадке крепления сидений могут отсоединиться от направляющих. Это способно привести к травмам пассажиров и членов экипажа, а также затруднить эвакуацию, если сиденья заблокируют проход.

Проект директивы по летной годности подготовлен после получения информации о неправильно установленных пассажирских креслах. По оценке FAA, на одном самолете может быть до 69 таких сидений. Осмотр каждого крепления займет около часа, еще примерно час потребуется на ремонт. Замена деталей при этом не потребуется.

Вопросы качества самолетов Boeing вновь оказались в центре внимания после инцидента в начале 2024 года, когда во время полета у почти нового Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines оторвалась панель дверного проема.

В настоящее время в мире эксплуатируется около 2 300 самолетов Boeing 737 MAX, из них 823 — в США. Хотя юрисдикция FAA распространяется только на американских авиаперевозчиков, авиационные регуляторы других стран нередко принимают аналогичные меры на основе рекомендаций ведомства.