Casio выпустила умное кольцо с дисплеем и пульсометром

Компания Casio выпустила умное кольцо CRW-H001M-8, которое сочетает в себе дизайн миниатюрных цифровых часов и возможности смарт-устройства.

В отличие от большинства аналогов, новинка получила собственный небольшой дисплей, что позволяет смотреть время без подключения к смартфону.

Корпус кольца выполнен из керамики и нержавеющей стали, а экран защищен минеральным стеклом. Размеры устройства составляют 25,3 × 19,5 × 6 мм, а вес — 19 г. Новинка рассчитана на повседневное использование и обладает защитой от воды.

Кольцо оснащено датчиками для отслеживания состояния здоровья и физической активности. Оно умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, качество сна, количество шагов, расход калорий и параметры тренировок. Через фирменное приложение пользователи могут просматривать отчеты о здоровье, анализировать занятия и вести учет менструального цикла.

Среди умных функций присутствуют вибрационные уведомления о звонках и сообщениях, бесшумный будильник, напоминания и предупреждения о состоянии здоровья. Дополнительно устройство поддерживает функцию мирового времени, секундомер, календарь и подсветку дисплея.

Заявленное время работы смарт-модуля составляет от 4 до 6 дней на одном заряде, а в режиме ожидания – до 25 дней. При этом отдельная батарея, питающая цифровой дисплей, рассчитана примерно на два года работы.

Casio CRW-H001M-8 уже продается в Китае по цене 1990 юаней (около $295). Компания отмечает, что пока устройство доступно только в Поднебесной, а его гарантийное обслуживание предоставляется исключительно внутри страны.