Эстония признана мировым лидером по экологической эффективности

Эстония заняла первое место среди 177 государств мира в Индексе экологической эффективности (EPI). Об этом сообщает BBC Science Focus со ссылкой на свежее исследование специалистов из Йельского и Колумбийского университетов.

Авторы работы проанализировали страны по 47 экологическим показателям, сгруппированным в 12 категорий, среди которых качество воздуха, изменение климата и жизнеспособность экосистем.

Первые пятнадцать позиции в EPI заняли европейские государства: следом за Эстонией в топ-10 вошли Люксембург, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Германия, Франция, Норвегия, Швеция и Австрия.

Соединенные Штаты заняли 27-е место, Китай оказался на 129-й строчке из-за высокой зависимости от угля. А замыкают список Лаос, Индия, Бангладеш, Мали, Вьетнам, Бурунди, Мальдивы, Либерия, Мавритания и Индонезия.

Высокий результат Эстонии обусловлен закрытием в 2019 году устаревших генераторов, работавших на сланцевом масле (это помогло снизить объемы выбросов в стране на 40%), а также параллельным развитием сферы возобновляемой энергетики. Однако директор по исследованиям Йельского центра экологического права и политики доктор Зак Вендлинг подчеркивает разовый характер такого эффекта:

«Если мы действительно хотим достичь нулевого уровня выбросов, то потребуются постоянные усилия, более смелые стратегии и более амбициозные планы на будущее».

Обоснованность подобной методологии разделяют не все специалисты. Лектор по экономике устойчивости из Университетского колледжа Лондона доктор Мэтт Виннинг заметил, что сводные рейтинги не отражают взаимосвязь всех факторов.