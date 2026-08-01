На месторождении «Çemmerli» в Туркменистане получили новый приток газа

На газовом месторождении «Çemmerli» в Центральных Каракумах получен промышленный приток природного газа объёмом более 150–200 тысяч кубометров в сутки. Об этом стало известно по итогам испытания оценочно-эксплуатационной скважины № 265, передает TDH.

Скважина проектной глубиной 1200 метров была пробурена управлением «Türkmengazburawlaýyş» по заказу управления «Döwletabatgazçykaryş» Государственного концерна «Türkmengaz» в рамках освоения месторождения «Çemmerli».

Промышленный приток природного газа был получен в ходе испытаний в интервале 1114–1110 метров.

Новые результаты будут способствовать укреплению статуса Туркменистана как крупного экспортёра энергоресурсов и его позиций на мировом энергетическом рынке.