Итальянец построил фальшивый античный амфитеатр и водил туда туристов за деньги

Суд Италии вынес приговор 69-летнему жителю Виченцы Франко Малоссо. Он на протяжении многих лет выдавал построенное им сооружение за древний амфитеатр и организовывал туда платные экскурсии, пишет Il Giornale dell’Arte.

Малоссо утверждал, что обнаружил так называемый Берикский морской амфитеатр после оползня, произошедшего в 2005 году. В распространяемых рекламных буклетах указывалось, что это место в древности посещали знаменитые исторические деятели, в том числе Юлий Цезарь. За вход на «археологический объект» организатор брал с туристов по €40.

Правоохранительные органы заподозрили неладное спустя почти 10 лет. После анализа спутниковых снимков и привлечения профильных экспертов выяснилось, что «памятник архитектуры» был сооружен самим Малоссо в начале 2000-х.

Для создания иллюзии древности мужчина масштабно изменил ландшафт и вырыл углубление в склоне холма. Ступени были выложены из искусственно состаренных блоков, а территорию он украсил бетонными колоннами, гипсовыми статуями и искусственным водоемом.

Судебные разбирательства по делу длились с 2016 года. В итоге Франко Малоссо приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы, признав его виновным в незаконном строительстве и подделке произведений искусства. Кроме того, на него наложен штраф в размере €3000.

Местные власти также намерены добиваться от осужденного выплаты крупной компенсации за причиненный ущерб в размере €560 000.