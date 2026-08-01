Туркменский боец смешанных единоборств Довлетджан Ягшимурадов стал послом доброй воли Игр дружбы ООН. Почетную грамоту спортсмену вручил постоянный представитель Туркменистана при ООН Вепа Хаджиев непосредственно в штаб-квартире организации.

Как отмечается в официальном сообщении, это назначение подчеркивает значимость спорта в укреплении международного сотрудничества, а также в продвижении ценностей мира и дружбы под эгидой ООН.

Довлетджан считается одним из самых известных туркменских бойцов в ММА. За свою профессиональную карьеру он одержал 26 побед и потерпел восемь поражений, еще один бой завершился вничью.

Инициатором проведения Игр дружбы выступил Туркменистан. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об их ежегодном проведении в сентябре 2024 года. Третьи по счету соревнования стартовали 12 июня 2026 года. В спортивную программу 2026 года вошли футбол, баскетбол, волейбол, теннис, настольный теннис, бадминтон, пиклбол, шахматы, бег и йога.

Скоро Довлетджан Ягшимурадов проведет свой очередной поединок. Его бой против британца Симеона Пауэлла в рамках турнира PFL New York был перенесен с 31 июля на 7 августа. По словам туркменского бойца, перенос связан с техническими проблемами, связанными с комиссией его оппонента. Спортсмен выразил надежду на скорое разрешение ситуации и проведение боя в новую дату.