Довлетджан Ягшимурадов стал послом доброй воли Игр дружбы ООН
Туркменский боец смешанных единоборств Довлетджан Ягшимурадов стал послом доброй воли Игр дружбы ООН. Почетную грамоту спортсмену вручил постоянный представитель Туркменистана при ООН Вепа Хаджиев непосредственно в штаб-квартире организации.
Как отмечается в официальном сообщении, это назначение подчеркивает значимость спорта в укреплении международного сотрудничества, а также в продвижении ценностей мира и дружбы под эгидой ООН.
Довлетджан считается одним из самых известных туркменских бойцов в ММА. За свою профессиональную карьеру он одержал 26 побед и потерпел восемь поражений, еще один бой завершился вничью.
Инициатором проведения Игр дружбы выступил Туркменистан. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об их ежегодном проведении в сентябре 2024 года. Третьи по счету соревнования стартовали 12 июня 2026 года. В спортивную программу 2026 года вошли футбол, баскетбол, волейбол, теннис, настольный теннис, бадминтон, пиклбол, шахматы, бег и йога.
Скоро Довлетджан Ягшимурадов проведет свой очередной поединок. Его бой против британца Симеона Пауэлла в рамках турнира PFL New York был перенесен с 31 июля на 7 августа. По словам туркменского бойца, перенос связан с техническими проблемами, связанными с комиссией его оппонента. Спортсмен выразил надежду на скорое разрешение ситуации и проведение боя в новую дату.