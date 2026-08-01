В Пекине обсудили предстоящее заседание Халк Маслахаты Туркменистана

30 июля в Пекине состоялся туркмено-китайский диалог, посвящённый предстоящему заседанию Халк Маслахаты Туркменистана.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено заседанию Президиума Халк Маслахаты, состоявшемуся 15 июля, а также решениям, принятым на этом заседании.

Мероприятие совместно организовали Посольство Туркменистана в КНР и организация «China-Turkmenistan Business Council Ltd.». В нём приняли участие туркменские дипломаты, студенты, китайские политологи, профессора, общественные деятели, а также представители научных и образовательных организаций.

Посол Туркменистана в КНР рассказал о работе, проводимой в стране по поручениям президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и задачам, поставленным председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, для обеспечения высокого организационного уровня предстоящего заседания Халк Маслахаты.

Участникам также представили информацию о социально-экономическом развитии Туркменистана, направлениях и долгосрочных целях туркмено-китайского стратегического сотрудничества.

Отдельно было отмечено, что по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию «Год международного права, 2028». Её соавторами выступили 78 государств, в том числе Китай.

С докладами выступили представители научных, образовательных, общественных и деловых организаций Китая, в том числе профессор Ван Сихай, директор Центра изучения Туркменистана при Ланьчжоуском университете; г-жа Ма Сяоай, заместитель директора Центра исследований Центральной Азии и Туркменистана при Цинхайском университете национальностей; г-н Чэнь Юншэнь, вице-президент и старший научный сотрудник Академии социальных наук провинции Ганьсу; г-н Юэ Гаофэн, заслуженный коневод Туркменистана; г-н Юй Хуэй, вице-президент страховой компании «Дубан»; г-жа Ма Тиннань, младший научный сотрудник Центра исследований Центральной Азии и Туркменистана при Университете национальностей провинции Цинхай; генеральный секретарь организации «Деловой совет Китай-Туркменистан» и другие.

Они осветили достигнутые результаты и намеченные цели в туркмено-китайских отношениях.