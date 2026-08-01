В Меджлисе прошла встреча с послом ЕС

30 июля председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозел Гулманова провела встречу с послом Европейского Союза в Туркменистане Беатой Пекса. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и ЕС, сообщила пресс-служба туркменского парламента.

В ходе встречи было отмечено, что Ашхабад придаёт большое значение отношениям с государствами мира и авторитетными международными организациями, в том числе с Евросоюзом. Была дана высокая оценка сотрудничеству в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание уделили взаимодействию в области устойчивого развития, энергетики, экологии, науки и образования, созданию транспортных транзитных коридоров, а также укреплению торгово-экономических связей.

Участники подчеркнули региональное и глобальное значение сотрудничества в многостороннем формате «Центральная Азия — Европейский Союз» для достижения Целей устойчивого развития. Также было отмечено значение межпарламентского диалога «Туркменистан — Европейский Союз» как инструмента обсуждения взаимовыгодных вопросов и укрепления взаимодействия.

В свою очередь, Беата Пекса высоко оценила сотрудничество Туркменистана с государствами мира и международными организациями, осуществляемое на основе статуса постоянного нейтралитета и общепризнанных норм международного права.

В завершение встречи спикер Меджлиса выразила послу признательность за вклад в укрепление дружественных связей между Туркменистаном и ЕС и межпарламентского сотрудничества.