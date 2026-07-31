Airbus побил рекорд по самому дальнему беспосадочному перелету

Пассажирский лайнер Airbus A350-1000ULR совершил тестовый беспосадочный перелет из австралийского Мельбурна во французскую Тулузу, проведя в воздухе более суток. Согласно данным Flightradar24, самолет неофициально установил мировые рекорды по дальности и продолжительности непрерывного полета для коммерческой авиации.

Лайнер двигался в восточном направлении и преодолел более 23 тысяч километров за 24 часа и 24 минуты. Неделей ранее этот же лайнер пролетел по противоположному маршруту из Тулузы в Мельбурн за 19 часов 12 минут (около 16,9 тыс. км), но для нового испытания траектория полета была изменена.

Испытания проводятся в рамках совместной программы Airbus и Qantas Airways под названием Project Sunrise. Главная цель проекта – запуск прямых рейсов без пересадок из Австралии в Лондон и Нью-Йорк.

Модификация A350-1000ULR проектировалась с увеличенной дальностью полета, составляющей около 18,5 тыс. км. Поставка первого такого самолета авиакомпании ожидается в апреле, а запуск первого регулярного рейса по маршруту Сидней — Лондон запланирован на октябрь 2027 года.