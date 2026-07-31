Форум TIF 2026 пройдет в столичном отеле «Йылдыз» в начале октября

Инвестиционный форум Туркменистана TIF 2026 пройдет 1–2 октября в отеле «Йылдыз» в Ашхабаде. Организаторами выступают Министерство финансов и экономики Туркменистана и Министерство иностранных дел страны при поддержке Turkmen Congress.

Форум станет международной площадкой для обсуждения инвестиционного сотрудничества с участием представителей государственных органов, бизнеса и международных финансовых институтов. Ожидается участие Международной финансовой корпорации (IFC), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Экспортно-кредитного агентства Великобритании (UK Export Finance).

Деловая программа охватит вопросы развития энергетики и нефтехимии, транспортных коридоров, цифровой экономики и виртуальных активов, «зеленых» проектов, агропромышленного комплекса, туристической и городской инфраструктуры, а также управления водными ресурсами. Отдельная панельная дискуссия будет посвящена применению искусственного интеллекта в экономике и его влиянию на инвестиционные процессы.

В программу также включены встречи с представителями государственных органов, семинар по юридическим и финансовым аспектам реализации проектов и мероприятия для установления деловых контактов с международными финансовыми организациями и бизнес-сообществом.

Регистрация участников на форум проводится на официальном сайте форума.

По вопросам участия, партнёрства и спонсорства также можно обращаться по следующим контактам: contact@turkmencongress.com, +993 71 871814.