Туркменистан готовится принять финальный этап конкурса «Татар кызы»

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Российской Федерации Василем Шайхразиевым, прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан, а также обсудили дальнейшее развитие двусторонних связей.

Особое внимание было уделено гуманитарному взаимодействию, основанному на общности культурных и духовных ценностей.

В ходе встречи также рассмотрели организационные вопросы подготовки заключительного этапа конкурса «Татар кызы», который планируется провести в Туркменистане в октябре текущего года.

На переговорах обсуждались ключевые аспекты подготовки к финалу и создание необходимых условий для конкурсанток.

Право принять финал Туркменистан получил благодаря победе уроженки Дашогуза Алсу Рафиковой в предыдущем конкурсе «Татар кызы — 2025». Она исполнила татарскую народную песню «Ай былбылым» («Мой соловей») и завоевала главную переходящую корону, традиционное национальное украшение хаситэ и автомобиль Lada Granta.