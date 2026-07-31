Скрытые долги пяти техногигантов США достигли $1,65 трлн

Пять крупнейших американских технологических компаний — Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta и Oracle — накопили около 1,65 трлн долларов долговых обязательств на фоне масштабных инвестиций в инфраструктуру для искусственного интеллекта. Об этом пишет Nikkei Asian Review.

По данным источника, около 1,35 трлн долларов отражены в финансовой отчётности, тогда как оставшаяся часть пока находится за пределами бухгалтерского баланса.

Как отмечает издание, речь не идёт о нарушениях или махинациях. Забалансовые обязательства возникают в рамках действующей практики финансирования проектов, которые ещё не введены в эксплуатацию. После запуска новых центров обработки данных соответствующие обязательства должны будут появиться в официальной отчётности компаний.

Самый крупный объём таких обязательств, по оценкам аналитиков, приходится на Meta — около 420 млрд долларов, что примерно втрое превышает её официально отражённую задолженность. У Oracle за последние четыре года скрытые долговые обязательства выросли более чем в 30 раз — до 273 млрд долларов. Это связывают с участием компании в проекте Stargate по строительству центров обработки данных для систем искусственного интеллекта в США.

Для финансирования новых проектов компании активно выпускают облигации и проводят дополнительные эмиссии акций. Одновременно, по данным Nikkei Asian Review, увеличивается объём так называемых «теневых заимствований», предполагающих привлечение средств институциональных инвесторов по менее прозрачным схемам.

Аналитики предупреждают, что быстрый рост инвестиций в вычислительную инфраструктуру сопровождается финансовыми рисками. Среди них — возможный избыток мощностей центров обработки данных и увеличение долговой нагрузки, если ожидаемая отдача от проектов окажется ниже прогнозов.