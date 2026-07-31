Президента ПСЖ Аль-Хелаифи собираются выдвинуть на пост главы ФИФА

Ряд европейских футбольных федераций готовы поддержать президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи на предстоящих выборах главы Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает издание Politico.

Поиск альтернативного кандидата активизировали из-за скандального проекта действующего главы ФИФА Джанни Инфантино. Ранее он анонсировал создание коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления главными мужскими и женскими турнирами FIFA — мундиалем и клубным чемпионатом мира. Проект предполагает продажу около 20% акций частным инвесторам. Резко против такого шага выступили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская футбольная конфедерация (АФК).

Выборы президента ФИФА должны пройти в марте 2027 года в Марокко. Ранее, в мае, Инфантино заявлял о намерении баллотироваться на третий срок.

По информации Politico, европейские чиновники обсуждали альтернативную кандидатуру еще во время чемпионата мира 2026 года, считая Нассера Аль-Хелаифи «наиболее серьезным претендентом».

Тем временем официальный представитель катарца отрицает эту информацию, заявив, что у него «нет абсолютно никаких амбиций, намерений или интереса к посту в ФИФА».

Нассер Аль-Хелаифи занимает пост президента ПСЖ с 2011 года, а также руководит компанией Qatar Sports Investments, владеющей клубом. Кроме того, с 2021 года он возглавляет Ассоциацию европейских клубов.