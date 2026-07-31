Паломники умры смогут многократно посещать Саудовскую Аравию по новой визе

Саудовская Аравия ввела новую многократную визу для паломников, совершающих умру. Она действует 365 дней с момента выдачи и позволяет неоднократно въезжать в страну, при этом общий срок пребывания не должен превышать 90 суток.

О введении новой визы объявило министерство по делам хаджа и умры. По данным Саудовского агентства печати (SPA), нововведение соответствует стратегии Saudi Vision 2030 и программе Pilgrim Experience, направленной на упрощение поездок паломников и повышение качества предоставляемых услуг.

Воспользоваться визой можно при условии приобретения пакета услуг умры у аккредитованного оператора через цифровую платформу Nusuk Umrah. Через нее паломники также могут оформить визу, забронировать проживание, транспорт и авиабилеты.

Перед каждой поездкой необходимо получить разрешение на совершение умры через платформу.

После завершения паломничества и выезда из страны виза деактивируется. Повторная активация возможна при следующем въезде после выполнения установленных требований. Во время ежегодного сезона хаджа действие визы приостанавливается.

С начала 2026 года Саудовская Аравия приняла 931,5 тысячи паломников по визам умры, что на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число паломников прибывает из Пакистана, Индонезии и Ирака.