Новый посол Алжира вручил спикеру Меджлиса Туркменистана верительные грамоты

По поручению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова приняла верительные грамоты вновь назначенного посла Алжирской Народной Демократической Республики в Туркменистане Бумедьена Геннада. Об этом сообщили в пресс-службе национального парламента.

От имени главы государства спикер Меджлиса поздравила дипломата с назначением и пожелала ему успехов в работе по дальнейшему развитию дружественных отношений между двумя странами.

Посол передал президенту Туркменистана приветствие и наилучшие пожелания от президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, а также поблагодарил за теплый прием.

В ходе встречи дипломата ознакомили с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, деятельностью Меджлиса по совершенствованию национального законодательства, а также с международными инициативами страны в сфере укрепления мира, безопасности и устойчивого развития.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития политико-дипломатического сотрудничества, расширения взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и парламентской сферах. Отдельно отмечены перспективы обмена опытом в области законотворческой деятельности и укрепления дружественных отношений между двумя государствами.