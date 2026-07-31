Инсайдеры показали все расцветки будущих смартфонов Google Pixel 11

В сети появились качественные рендеры смартфонов Google Pixel 11, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL, демонстрирующие все варианты расцветок будущих устройств. Презентация линейки ожидается 12 августа на мероприятии Made by Google.

Согласно опубликованным изображениям, базовый Pixel 11 выйдет в четырех цветах: голубом, оливковом, полуночном и фуксия.

Модели Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL будут доступны в шалфейном, мятном, полуночном и коралловом цветах.

По данным предыдущих утечек, Pixel 11 получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1080×2424 пикселя, аккумулятор емкостью 4985 мА·ч, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Для Pixel 11 Pro XL ожидается аккумулятор емкостью 5115 мА·ч.

Все модели серии, как сообщается, будут оснащены новым 2-нм процессором Tensor G6 производства TSMC, сопроцессором безопасности Titan M3 и модемом MediaTek M90. Также ожидается использование нового процессорного ядра ARM-C1.