Европа выделит €65 млн на создание своего первого лунохода MAGPIE

Европейское космическое агентство (ESA) заключило контракт Phase 2 с компанией ispace-Europe на сумму €65 млн ($73,9 млн). Эти средства полностью профинансируют создание первого европейского лунохода в рамках миссии MAGPIE (Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration — «миссия по передовой геофизике и исследованию полярного льда»).

Старт миссии запланирован на 2029 год. Аппарат отправится к Луне на посадочном модуле ispace Mission 4 (название было изменено в марте 2026 года, ранее — Mission 6).

Ровер будет работать в районе южного полюса Луны. Его ключевые задачи:

Поиск водяного льда;

Изучение стабильности летучих веществ, испаряющихся при нагревании;

Анализ свойств лунного реголита для оценки потенциала использования местных ресурсов в будущем.

Данное соглашение стало первым случаем, когда ESA назначило небольшую частную космическую компанию главным промышленным исполнителем своей лунной миссии. Проект MAGPIE стартовал в рамках программы ESA Small Exploration Missions (SMEX), ориентированной на более быстрое внедрение и меньшие бюджеты при допустимости высокого риска.

Контракт отражает смену стратегии ESA: агентство закупает у ispace-Europe полный цикл услуг — от проектирования ровера и разработки миссии до работы на лунной поверхности и передачи научных данных. Эта схема близка к программе NASA CLPS, однако ESA закупает не просто доставку оборудования, а сам аппарат и результаты его работы.

Проект станет частью широкого международного партнерства. Европейские технологии и управление миссией будут интегрированы с японской транспортной инфраструктурой ispace, а ESA и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объединяют усилия для дальнейшего освоения спутника Земли.

Для ispace-Europe эта миссия станет продолжением лунной программы после проекта TENACIOUS. Первый ровер люксембургского подразделения компании достиг орбиты Луны в 2025 году, но связь с ним была утеряна из-за неудачной посадки.