Во Флоренции откроют первый в Италии центр по борьбе с цифровой зависимостью

Во Флоренции после лета откроется Discover — первый в Италии специализированный центр по профилактике злоупотребления цифровыми технологиями среди детей и молодёжи.

Проект реализуют медицинское управление ASL Toscana Centro, мэрия Флоренции и кооператив Retesviluppo. Его основная задача — предупреждение чрезмерного использования экранов и цифровых платформ, а также формирование ответственного отношения к технологиям.

«Цифровые технологии стали частью повседневной жизни подростков и открывают для них огромные возможности. Именно поэтому мы обязаны сопровождать их на пути к всё более осознанному использованию технологий, помогая найти баланс между временем, проведённым в сети, и временем, посвящённым общению, спорту, культуре и совместному досугу», – сказала одна из главных инициаторов создания центра Летиция Перини.

Центр будет принимать молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет. Его работу обеспечит кооператив Retesviluppo, который более десяти лет занимается образовательными проектами в школах.

Посетителям будут доступны программы профориентации, консультации и мастер-классы по медиаграмотности. Кроме того, центр предложит занятия, направленные на развитие живого общения, в том числе настольные игры, творческие мастерские и групповые мероприятия.

Открытие Discover происходит на фоне усиливающегося внимания европейских стран к вопросам безопасности детей в цифровой среде.

Ранее во Франции был принят закон о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет. Кроме того, эксперты Еврокомиссии рекомендовали ограничить доступ к соцсетям для детей до 13 лет.