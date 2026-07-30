Toyota обновила Crown и сделала полный привод стандартным

Toyota представила для американского рынка седан Crown 2027 модельного года. Автомобиль получил обновленный дизайн, полный привод во всех комплектациях и новые цены, при этом техническая часть практически не изменилась.

Версии XLE, Limited и Nightshade по-прежнему оснащаются гибридной силовой установкой пятого поколения с 2,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Характеристики системы после обновления компания пока не раскрыла.

Топовая комплектация Platinum сохранила силовую установку Hybrid MAX с 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 340 лошадиных сил и крутящим моментом 542 Н·м.

Полный привод теперь входит в стандартное оснащение всех версий. В комплектации Platinum используется постоянный полный привод с активным распределением тяги, тогда как в остальных модификациях задний электромотор подключается только при необходимости. Версии XLE, Limited и Nightshade также впервые получили подрулевые лепестки переключения передач.

Toyota изменила оформление заднего бампера, а в версии Platinum появились красные тормозные суппорты и черные оконные рамки. У двухцветных исполнений крышка багажника теперь окрашивается в цвет кузова вместо черного — именно это решение чаще всего критиковали владельцы.

Одновременно выросли цены. Стоимость Crown XLE увеличилась до $41 640, Nightshade — до $48 965, Platinum — до $55 190 (все трое подорожали на $200), а версия Limited теперь стоит не меньше $49 720 (дороже на $3770).