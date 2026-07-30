Apple стала второй компанией в истории с капитализацией выше $5 трлн

Рыночная капитализация Apple впервые превысила $5 трлн. Компания стала второй в истории после Nvidia, которой удалось достичь этого рубежа, пишет Bloomberg.

Во вторник, 28 июля, акции Apple выросли на 1,8%, почти до $343 за бумагу. Это позволило рыночной стоимости компании достичь на пике $5,036 трлн.

Несмотря на то, что к закрытию сессии акции Apple немного скорректировались (до $4,98 трлн), она уверенно удерживает первое место в списке самых дорогих публичных компаний мира

Рыночная стоимость Nvidia сейчас составляет около $4,78 трлн. Производитель чипов достиг пятитриллионной отметки в октябре 2025 года. Тогда рост стоимости компании был связан с сообщениями о заказах на поставку ИИ-чипов на $500 млрд и планах по созданию семи суперкомпьютеров для правительства США. В мае 2026 года капитализация Nvidia достигала рекордных $5,7 трлн.