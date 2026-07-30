16-летний американец первым в футболе сыграл в бутсах, напечатанных на 3D-принтере

16-летний атакующий полузащитник клуба MLS «Филадельфия Юнион» Каван Салливан стал первым футболистом в мире, вышедшим на официальный матч в бутсах, полностью изготовленных с помощью 3D-печати. Об этом пишет издание The Athletic.

Необычная экипировка дебютировала во встрече с «Нью-Йорк Ред Буллз», завершившейся победой «Филадельфии» со счетом 3:1.

Салливан провел на поле 85 минут. По данным Opta, он выполнил шесть успешных обводок (больше, чем любой другой игрок матча), создал один голевой момент и выиграл девять из 12 единоборств.

Бутсы разработала команда Adidas в рамках проекта Radical Athlete Perception (Project R.A.P.). При их создании использовалась запатентованная технология 3D-печати, позволяющая формировать бесшовную сетчатую конструкцию без применения клея. Обувь была изготовлена индивидуально по параметрам стопы футболиста.

По просьбе Салливана в честь происхождения его семьи на бутсы нанесли флаги Германии, США и Бангладеш. Его мать имеет бангладешские и немецкие корни, а отец — американец.

В разработке модели также участвовали футболисты Хвича Кварацхелия и Адемола Лукман, которые также планируют использовать новинку в предстоящем сезоне.

Креативный директор Adidas Аласдер Уиллис заявил, что Салливан был выбран для дебюта благодаря своему таланту и стилю игры:

«Инновации в Adidas — это создание лучшего для спортсмена. Каван — идеальный спортсмен, чтобы продемонстрировать потенциал этой инновации».

Салливан считается одним из самых перспективных молодых игроков США. В 2024 году он стал самым юным дебютантом в истории североамериканских профессиональных лиг, выйдя на поле в возрасте 14 лет и 293 дней. После достижения 18-летнего возраста он присоединится к «Манчестер Сити» в соответствии с ранее подписанным контрактом.