Хрусталь, ромбы и платформа Porsche: Bentley анонсировала кроссовер Torcal

Британская марка Bentley переходит к полной электрификации. Премьера её первого электромобиля под названием Torcal запланирована на 23 сентября 2026 года в Лондоне.

Судя по тизерам и заявлениям компании, новинка сочетает традиционную британскую роскошь с технологиями немецкого концерна Volkswagen.

Название модели Torcal отсылает к испанскому заповеднику Эль-Торкаль-де-Антекера (El Torcal de Antequera), известному скалистыми ландшафтами. Вдобавок в названии заложена ассоциация с английским словом torque (крутящий момент), что подчеркивает характер электромобиля с мгновенной отдачей тяги.

Оформление модели построен на ромбовидных формах. Фирменное «алмазное» плетение будет присутствовать на решётке радиатора, оптике, обивке сидений и в графике дисплеев.

Селектор выбора режимов движения выполнили из цельного куска хрусталя с внутренней алмазной огранкой. В Bentley это решение описывают как «сочетание традиционных артефактов с цифровым миром», подчеркивая сохранение ручной работы мастеров из Крю.

Автомобиль создан на платформе PPE (Premium Platform Electric), используемой также в Porsche Macan Electric и Audi Q6 e-tron. По габаритам и параметрам кроссовер ближе всего к электрическому Cayenne.

Основные характеристики модели:

Батарея: ёмкостью 109 кВт·ч

Запас хода: около 620 км

Мощность: полноприводная система до 850 кВт

Быстрая зарядка: пополнение энергии на 160 км пути занимает 7 минут

Тестовые прототипы показывают, что модель немного короче Bentayga (длина которого составляет 5,13 метра). Это позволяет позиционировать Torcal как «урбанистический» роскошный кроссовер длиной около 5 метров.

Изначально Bentley планировала представить электромобиль в 2025 году, однако сроки были смещены. Кроме того, компания пересмотрела стратегию Beyond100, предполагавшую полный отказ от ДВС к 2030 году. Новый председатель правления Фрэнк Валлисер сдвинул дедлайн на 2035 год.

Перенос сроков связан со снижением спроса на дорогостоящие электромобили, так как клиенты бренда по-прежнему ценят ДВС и дальнобойность без привязки к зарядным станциям. В этих условиях Torcal призван продемонстрировать, что электрическая модель может быть столь же изысканной, как и классические автомобили с моторами W12.