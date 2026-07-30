Туркменистан и ЕБРР подписали пять меморандумов о сотрудничестве
28 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, по итогам которой стороны подписали пять меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщает госинформагентство TDH.
В ходе переговоров были рассмотрены перспективные проекты по развитию транспортно-логистической инфраструктуры и продвижению региональных транспортных коридоров.
В числе подписанных документов:
- Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и ЕБРР в отношении ключевых стратегических приоритетов деятельности ЕБРР в Туркменистане на период 2027–2032 годов;
- Меморандум о взаимопонимании между Центробанком Туркменистана и ЕБРР в отношении стратегического партнёрства по укреплению банковского сектора и поддержке экспортно-ориентированного роста и диверсификации экономики Туркменистана;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, Министерством энергетики Туркменистана, Государственным концерном «Türkmengaz», Государственным концерном «Türkmennebit», Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и ЕБРР в отношении сотрудничества в области устойчивой энергетики, охраны окружающей среды и эффективного использования водных ресурсов в Туркменистане;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана, Министерством автомобильных дорог Туркменистана и ЕБРР в отношении сотрудничества по модернизации транспортных коридоров и развитию транзитного потенциала Туркменистана;
- Меморандум о взаимопонимании между хякимликом города Ашхабад и ЕБРР о сотрудничестве в рамках программы ЕБРР «Зелёные города».