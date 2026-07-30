Туркменистан и ЕБРР подписали пять меморандумов о сотрудничестве

28 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, по итогам которой стороны подписали пять меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективные проекты по развитию транспортно-логистической инфраструктуры и продвижению региональных транспортных коридоров.

В числе подписанных документов: