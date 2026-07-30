Объявлен международный тендер на закупку оборудования для телеканала Arkadag
Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии объявил международный тендер на закупку и установку современного оборудования для телеканала Arkadag. Об этом сообщает газета Türkmenistan.
К участию в конкурсе приглашаются компании, имеющие опыт работы в сфере доставки и монтажа телевизионного оборудования. Желающие принять участие должны выполнить следующие требования:
- подать письменную заявку с указанием полного названия участника, его правового статуса, страны регистрации, банковских реквизитов;
- ознакомиться с правилами проведения тендера;
- получить технические требования и основные условия контракта;
- подготовить и предоставить коммерческое предложение, включающее соответствующие документы о качестве и производителе поставляемого оборудования.
Заявки рассматриваются после перечисления денежных средств на расчётный счёт.
Тендерные предложения принимаются до 29 августа 2026 года до 18:00 по местному времени по адресу: Туркменистан, г. Ашхабад, телерадиовещательный центр «Туркменистан».
- Контактные телефоны: +993 12 44-24-24 / +993 12 44-22-00
- Факс: +993 12 92-52-42
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