Объявлен международный тендер на закупку оборудования для телеканала Arkadag

Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии объявил международный тендер на закупку и установку современного оборудования для телеканала Arkadag. Об этом сообщает газета Türkmenistan.

К участию в конкурсе приглашаются компании, имеющие опыт работы в сфере доставки и монтажа телевизионного оборудования. Желающие принять участие должны выполнить следующие требования:

подать письменную заявку с указанием полного названия участника, его правового статуса, страны регистрации, банковских реквизитов;

ознакомиться с правилами проведения тендера;

получить технические требования и основные условия контракта;

подготовить и предоставить коммерческое предложение, включающее соответствующие документы о качестве и производителе поставляемого оборудования.

Заявки рассматриваются после перечисления денежных средств на расчётный счёт.

Тендерные предложения принимаются до 29 августа 2026 года до 18:00 по местному времени по адресу: Туркменистан, г. Ашхабад, телерадио­вещательный центр «Туркменистан».