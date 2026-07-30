Мэтры против дерзких новичков: объявлен лонг-лист Букеровской премии 2026 года

Организаторы Букеровской премии объявили длинный список номинантов 2026 года. В него вошли 13 произведений авторов из семи стран, большинство из которых представляют Великобританию.

В длинный список вошли:

Хлоя Ариджис — «Тень объекта» (The Shadow of the Object)

Эмма Клайн — «Switzy» (Switzy — это англоязычное сленговое, слегка ироничное или ласкательное название Швейцарии (сокращение от Switzerland);

Макенна Гудман — «Елена из Ниоткуда» (Helen of Nowhere)

М. Джон Харрисон — «Конец всему» (The End of Everything)

Марлон Джеймс — «Исчезнувшие» (The Disappearers)

Люк Кеннард — «Чёрная сумка» (Black Bag)

Кенан Орхан — «Реконструкция» (The Renovation)

Ребекка Перри — «Да накорми ты короля» (May We Feed the King)

Гвендолин Райли — «Пальмовая оранжерея» (The Palm House)

Элизабет Страут — «То, о чём мы никогда не говорим» (The Things We Never Say)

Дуглас Стюарт — «Джон из Джона» (John of John)

Джамель Уайт — «Все они — собаки» (All Them Dogs)

Миссури Уильямс — «Вивисекторы» (The Vivisectors)

Среди претендентов на премию есть два лауреата прошлых лет. Марлон Джеймс – победитель 2015 года за «Краткую историю семи убийств», а Дуглас Стюарт удостоился награды в 2020 году за свой первый роман «Шагги Бейн».

81-летний М. Джон Харрисон в случае победы станет старейшим лауреатом в истории премии.

Для знаменитой американской писательницы Элизабет Страут это уже третья номинация на Букер.

В лонг-лист в этом году пробились три автора-дебютанта – это американка Маккенна Гудман, ирландец Джамель Уайт и турецко-американский прозаик Кенан Орхан.

В состав жюри вошли писатель Раймонд Антробус, музыкант Джарвис Кокер, журналистка Ребекка Лю и писательница Патрисия Локвуд. Короткий список будет опубликован 22 сентября, а лауреата объявят 9 ноября.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году и впервые вручена в 1969-м. С 2014 года на нее могут претендовать авторы любых стран, если произведение написано на английском языке и опубликовано в Великобритании.