Мэтры против дерзких новичков: объявлен лонг-лист Букеровской премии 2026 года
Организаторы Букеровской премии объявили длинный список номинантов 2026 года. В него вошли 13 произведений авторов из семи стран, большинство из которых представляют Великобританию.
В длинный список вошли:
- Хлоя Ариджис — «Тень объекта» (The Shadow of the Object)
- Эмма Клайн — «Switzy» (Switzy — это англоязычное сленговое, слегка ироничное или ласкательное название Швейцарии (сокращение от Switzerland);
- Макенна Гудман — «Елена из Ниоткуда» (Helen of Nowhere)
- М. Джон Харрисон — «Конец всему» (The End of Everything)
- Марлон Джеймс — «Исчезнувшие» (The Disappearers)
- Люк Кеннард — «Чёрная сумка» (Black Bag)
- Кенан Орхан — «Реконструкция» (The Renovation)
- Ребекка Перри — «Да накорми ты короля» (May We Feed the King)
- Гвендолин Райли — «Пальмовая оранжерея» (The Palm House)
- Элизабет Страут — «То, о чём мы никогда не говорим» (The Things We Never Say)
- Дуглас Стюарт — «Джон из Джона» (John of John)
- Джамель Уайт — «Все они — собаки» (All Them Dogs)
- Миссури Уильямс — «Вивисекторы» (The Vivisectors)
Среди претендентов на премию есть два лауреата прошлых лет. Марлон Джеймс – победитель 2015 года за «Краткую историю семи убийств», а Дуглас Стюарт удостоился награды в 2020 году за свой первый роман «Шагги Бейн».
81-летний М. Джон Харрисон в случае победы станет старейшим лауреатом в истории премии.
Для знаменитой американской писательницы Элизабет Страут это уже третья номинация на Букер.
В лонг-лист в этом году пробились три автора-дебютанта – это американка Маккенна Гудман, ирландец Джамель Уайт и турецко-американский прозаик Кенан Орхан.
В состав жюри вошли писатель Раймонд Антробус, музыкант Джарвис Кокер, журналистка Ребекка Лю и писательница Патрисия Локвуд. Короткий список будет опубликован 22 сентября, а лауреата объявят 9 ноября.
Букеровская премия была учреждена в 1968 году и впервые вручена в 1969-м. С 2014 года на нее могут претендовать авторы любых стран, если произведение написано на английском языке и опубликовано в Великобритании.