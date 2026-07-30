Глава ФИФА Инфантино предлагает продать права на ЧМ частным инвесторам

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует создать дочернюю коммерческую компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит в себе всю коммерческую деятельность организации и операционное управление ключевыми турнирами.

Согласно проекту, под контролем новой структуры окажутся права на операционную организацию мужских и женских чемпионатов мира, клубного ЧМ и молодежных первенств, а также права на трансляции, спонсорство, билеты и лицензирование.

Стоимость FFE оценивается в $20 млрд. Внешним инвесторам планируется продать от 20% до 25% акций компании за $4,2 млрд.

Британские издания The Times и Financial Times узнали о секретных планах первыми и опубликовали разгромные статьи. Поняв, что скрывать проект больше нельзя, буквально через несколько часов ФИФА пришлось выпустить официальное заявление.

Для запуска проекта требуется поддержка Совета ФИФА и более 50% членов ассоциаций. Поэтому президент организации Джанни Инфантино направил 211 национальным ассоциациям официальное письмо (текст которого оказался в распоряжении телеканала Sky News). В нем Инфантино предложил ассоциациям беспрецедентные деньги. Если они одобрят сделку до 19 сентября 2026 года, то финансирование каждой страны на цикл 2027–2030 гг. вырастет с базовых $10 млн до $40 млн (за счет притока американских инвестиций).

Те же, кто проголосует против или проигнорирует дедлайн, останутся на старом бюджете в $10 млн и потеряют доступ к сверхприбыли.

По данным СМИ, руководство ФИФА во главе с Инфантино тайно вело переговоры с инвесторами из США. В качестве «якорного» инвестора была выбрана компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера (младший брат Джареда Кушнера, зятя и советника Дональда Трампа), а финансовым куратором выступил банк J.P. Morgan.

Предложение вызвало резкое неприятие у ряда ключевых футбольных организаций и политических деятелей.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) категорически осудил план, обвинил ФИФА в непрозрачности и созвал экстренное заседание. Представители европейского футбола называют инициативу «чистым подкупом» и обсуждают возможный бойкот будущих чемпионатов мира.

«Никто из нас не является владельцем футбола и ФИФА не имеет права его продавать», — заявили в УЕФА, добавив, что «душа и управление футболом не продаются».

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а также FA выразили глубокую обеспокоенность полным отсутствием предварительных консультаций. В КОНКАКАФ отметили, что узнали об инициативе только из сообщений СМИ и «глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей правовой процедуры».

Инициативу Инфантино публично поддержал только глава Футбольной ассоциации Чехии Давид Трунда, указав на финансовую выгоду проекта для небольших стран.

Ситуация также привлекла внимание Европарламента и Конгресса США на предмет нарушения ФИФА принципа политического нейтралитета. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что «футбол принадлежит фанатам, а не инвесторам».

Напомним, завершившийся ЧМ-2026 года в США, Канаде и Мексике стал самым финансово успешным турниром в истории футбола. Турнир превзошел все первоначальные экономические прогнозы ФИФА. Совокупный доход организации за коммерческий цикл 2023–2026 годов превысил $15 миллиардов, хотя изначально ФИФА рассчитывала заработать $11 миллиардов. Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал ЧМ-2022 в Катаре, который принес организации $7,6 млрд.