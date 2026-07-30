В вузах Туркменистана начались вступительные экзамены

29 июля во всех высших учебных заведениях Туркменистана начались вступительные экзамены. Приемная кампания продлится до 20 августа.

В этом году студентами вузов станут свыше 18 тысяч человек.

Вступительные испытания проходят в соответствии с планом приема, утвержденным президентом Сердаром Бердымухамедовым. Глава государства ранее подчеркнул необходимость организованного и объективного проведения экзаменов, а также обеспечения общественного контроля.

Документы от абитуриентов в высшие учебные заведения принимались с 13 по 26 июля.

По сравнению с прошлым годом количество мест в вузах увеличено на 1 239. С нового учебного года в вузах вводятся 20 новых направлений подготовки. Из них 10 относятся к программам подготовки специалистов, четыре — к программам бакалавриата и шесть — к магистратуре.

Новые специальности сформированы с учетом задач Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы и Стратегии развития высшего профессионального образования на 2026–2052 годы. Уже отмечается высокий интерес абитуриентов к новым направлениям подготовки.

Прием документов в большинство средних профессиональных учебных заведений страны продолжится до 17 августа.