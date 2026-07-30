В Анкаре состоялись туркмено-турецкие межмидовские консультации

28 июля в Анкаре состоялся очередной раунд политических консультации на уровне руководителей структурных подразделений Министерств иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики.

Туркменскую делегацию на переговорах возглавил руководитель отдела стран Среднего Востока МИД Туркменистана И. Аманлыев, а турецкую сторону – начальник Главного управления по делам Центральной Азии и Организации тюркских государств МИД Турции Тоган Орал.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили традиционно высокий уровень динамично развивающихся межгосударственных отношений, выразив мнение, что контакты на высшем и высоком уровнях, а также регулярно проводимые консультации между внешнеполитическими ведомствами являются важным фактором дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Собеседники рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшего развития политико-дипломатических отношений, расширения межпарламентского взаимодействия, совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, а также актуальные консульские вопросы, представляющие взаимный интерес.

Особо было подчеркнуто, что взаимные визиты на высшем уровне являются основополагающим фактором развития туркмено-турецких отношений, способствуют укреплению партнерства между двумя странами и придают дополнительный импульс расширению двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшей координации подходов и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Говоря о необходимости скоординированных действий по расширению экономического сотрудничества, дипломаты отметили важную роль Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и Туркмено-турецкого делового совета. Были обсуждены вопросы развития партнерства в сферах торговли, энергетики, транспорта и строительства.

Также стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии культурного диалога, а также сотрудничества в сферах науки, образования, спорта и здравоохранения.

Кроме того, в рамках визита туркменской делегации в Анкару состоялась встреча с заместителем главы МИД Турции Айше Беррис Экинджи. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы развития взаимодействия по представляющим взаимный интерес направлениям.