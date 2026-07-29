«Türkmenhowaýollary» обновила порядок обслуживания VIP-пассажиров

Государственная служба «Türkmenhowaýollary» обновила порядок обслуживания особо важных и важных пассажиров, а также использования специальных залов в аэропортах.

Соответствующий приказ председателя службы был подписан 29 июня 2026 года и зарегистрирован Министерством юстиции (адалат) Туркменистана 21 июля под №1958.

Документ актуализирует порядок, утвержденный в 2022 году, и приводит его в соответствие с действующей системой государственного управления. В частности, прежнее наименование «агентство «Türkmenhowaýollary»» заменено на «Государственная служба «Türkmenhowaýollary»».

Изменения предусматривают обновление перечня лиц, имеющих статус особо важных пассажиров и право пользоваться специальными залами. В него включены положения, касающиеся председателя Халк Маслахаты Туркменистана, председателя Меджлиса Туркменистана и его заместителя.

Кроме того, скорректированы приложения с перечнем руководителей государственных органов и их заместителей. В новой редакции уточнены нормы, касающиеся министра автомобильных дорог, министра железнодорожного транспорта, министра автомобильного транспорта, министра связи, руководства Государственной службы «Türkmenhowaýollary», Государственной службы морского и речного транспорта Туркменистана, а также их заместителей.

Документ также дополнен положениями, связанными с городом Аркадаг, обновлены отдельные нормативные формулировки в соответствии с новыми официальными наименованиями государственных органов и исключены термины, относящиеся к прежней системе управления.

Контроль за исполнением приказа возложен на соответствующего заместителя председателя Государственной службы «Türkmenhowaýollary».