Chanel и L’Oréal Paris признаны самыми привлекательными работодателями 2026 года

Издание Business of Fashion и платформа BoF Careers опубликовали результаты исследования по определению самых привлекательных работодателей 2026 года. В опросе приняли участие 2926 специалистов из 98 стран мира.

В индустрии моды первое место занял бренд Chanel. Вторую и третью строчки соответственно заняли Hermès и Dior. В десятку лучших также вошли Prada, Louis Vuitton, Patagonia, Ralph Lauren, Bottega Veneta, Loewe и Schiaparelli.

Оценка компаний проводилась на основе таких критериев, как корпоративная культура, уровень заработной платы, перспективы карьерного роста, программы обучения, репутация бренда и внедрение новых технологий. Ключевыми факторами для участников опроса стали финансовая устойчивость и наследие брендов.

В бьюти-секторе рейтинг возглавила группа компаний L’Oréal Paris. На втором месте расположился Dior Beauty, на третьем — Charlotte Tilbury. В топ-10 также включены Rhode, Diptyque, Victoria Beckham, Byredo, Yves Saint Laurent, Aesop и Lancôme. Критерии оценки были аналогичны сегменту одежды.

Представители бьюти-индустрии среди главных приоритетов назвали карьерные перспективы и бренд-портфель компании. При этом респонденты отметили, что высокая репутация не всегда совпадает с комфортными условиями труда. В частности, сотрудники L’Oréal Paris указали на сложные внутренние процессы и высокую нагрузку, а команды Dior Beauty и Charlotte Tilbury пожаловались на напряженный темп работы.