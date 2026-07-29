12 штатов сорвали сделки: Paramount и Warner Bros. отложили слияние почти на год

Компании Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery согласились отложить завершение сделки по слиянию почти на год после судебного разбирательства, инициированного коалицией из 12 американских штатов и Гильдией сценаристов США.

Изначально предполагалось, что после временной блокировки сделки федеральным судом Калифорнии в июле процесс продолжится уже в начале августа. Однако стороны договорились перенести закрытие сделки ориентировочно на 1 июня 2027 года либо до достижения компромисса с выступающими против неё штатами.

Сделка оценивается в $111 млрд. Согласно её условиям, после 30 сентября Paramount будет выплачивать акционерам Warner Bros. по $7 млн за каждый день задержки, поэтому компания заинтересована в скорейшем завершении процесса.

На фоне сообщений о переносе слияния акции Paramount Skydance снизились до минимального уровня за последний год.

В случае успешного завершения объединения Paramount Skydance получит права на такие франшизы, как Harry Potter, DC, The Matrix, Mad Max, Scooby-Doo, The Lord of the Rings и Game of Thrones. А в игровое подразделение Warner Bros. Games входят студии NetherRealm, Rocksteady, TT Games, Avalanche Software и другие, известные по играм серии Mortal Kombat, Injustice, Batman: Arkham, LEGO-игры и Hogwarts Legacy.