ЮНЕСКО взяла под охрану медины Комор, крепость Аламут и «Поселок попугаев»

Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился новыми уникальными объектами. Организация взяла под охрану исторические кварталы Коморских Островов, одно из крупнейших болот планеты в США, а также знаменитый яркий жилой комплекс эпохи модернизма в Берлине. Решения об этом приняли на заседании профильного комитета в южнокорейском Пусане.

Каждое из этих мест представляет колоссальную культурную или природную ценность для планеты.

Исторические медины Коморских Островов

Медины шести исторических султанатов Коморских Островов стали первыми объектами в стране, включенными в Список всемирного наследия.

Статус присвоили серийному объекту, объединившему исторические центры шести городов: Морони, Нцуджини, Ицандры, Икони, Муцамуду и Домони. Эти медины представляют собой старые городские кварталы, сформировавшиеся вокруг султанских дворцов, мечетей, торговых пространств и общественных площадей.

Первые поселения на этих территориях возникли не позднее XI века. К XIV–XV векам они трансформировались в независимые города-государства, став впоследствии экономическими и политическими центрами султанатов Коморского архипелага.

Для местных медин характерны плотная застройка, каменные жилые дома, дворцовые комплексы, исторические мечети и фортификационные сооружения. Центральные площади традиционно использовались для собраний, праздников и церемоний. Каждая из медин сохранила уникальные архитектурные черты, отражающие её историю, географическое положение и торговые связи в регионе Индийского океана.

Облик кварталов сложился под влиянием контактов с Восточной Африкой, Мадагаскаром, арабо-мусульманским миром и европейскими государствами. Городская планировка также демонстрирует гармоничное сочетание исламской культуры и матрилинейных традиций местного населения.

ЮНЕСКО включила объект в список по двум культурным критериям — как пример островной городской архитектуры и как свидетельство сохранения традиций архипелага. Площадь самого объекта составляет около 30,5 гектара, а его буферной зоны — почти 132 гектара.

Пресноводная экосистема Окефеноки в США

Статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО также получило болото Окефеноки в штате Джорджия.

Территория площадью около 407 тыс. акров (164,7 га) признана одной из самых больших и наиболее сохранившихся пресноводных экосистем на планете. Окефеноки располагается на юго-востоке США, на границе Джорджии и Флориды. Миллионы лет назад здесь находилось океанское дно, а сегодня территория представляет собой лабиринт из озер и плавучих торфяных островов, где возраст отдельных деревьев достигает 900 лет.

«Сегодня мир осознает то, что мы всегда знали: что эта территория незаменима и заслуживает защиты во всех отношениях», — заявила вице-президент организации по охране природы Conservation Fund Стейси Фандерберк.

Заповедник стал 27-м объектом Всемирного наследия в США и первым в штате Джорджия. При этом среди местных жителей решение поддержали не все: часть населения опасается возможного ограничения прав со стороны ООН и наплыва туристов. В свою очередь, федеральные власти заверили, что территория останется под управлением Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.

Берлинский «Поселок попугаев»

Список ЮНЕСКО пополнил и берлинский жилой комплекс Вальдзидлунг Целендорф, известность которому принесли яркие фасады, за что его называют «Поселком попугаев».

Вальдзидлунг не стал самостоятельной единицей, а вошел в состав уже существующего объекта «Жилые поселки берлинского модернизма», находящегося под охраной организации с 2008 года. С добавлением нового района этот комплекс теперь объединяет семь берлинских жилых территорий.

Комплекс был возведен в районе Целендорф в период с 1926 по 1932 год по проектам архитекторов Бруно Таута, Хуго Херинга и Отто Рудольфа Зальвисберга. Их ключевой идеей было создание доступного жилья в окружении деревьев и зеленых зон с максимальным доступом воздуха и света. Название «Поселок попугаев» закрепилось в народе благодаря разноцветным фасадам: стены зданий окрашены в синий, желтый, зеленый и бордовый цвета, а входные двери и окна оформлены яркими контрастными деталями.

В центре Вальдзидлунга расположена торговая улица, напрямую соединенная со станцией метро «Онкель Томс Хютте». На момент постройки размещение торговых точек прямо у метро считалось новаторским архитектурным решением. В настоящее время в поселке проживает порядка 4 тысяч человек.

Крепости Аламута в Иране

В список также включили комплекс средневековых крепостей Аламута на севере Ирана. Теперь в этой стране насчитывается 30 материальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

В состав объекта вошли семь укреплений в горах Эльбурс (провинция Казвин): Аламут, Ламбесар, Навизаршах, Шамс-Калае, Костинлар, Ширкух и Илан. В XI–XIII веках они составляли единую оборонительную сеть с продуманной системой водоснабжения и автономной обороны.

Легендарная крепость Аламут в 1090 году перешла под контроль исмаилитского проповедника Хасана ибн Саббаха и стал центром государства низаритских исмаилитов. В период расцвета здесь работали выдающиеся ученые, включая философа и астронома Насир ад-Дина ат-Туси. Название местности часто переводят как «Орлиное гнездо», хотя точное происхождение этого перевода остаётся предметом дискуссий.

В западной и средневековой суннитской литературе низаритов часто называли «ассасинами», однако современные исследователи считают этот термин упрощенным и основанным на легендах.

Другие новые объекты в списке ЮНЕСКО

Природные объекты:

Национальный парк Гарамбы (ДР Конго) — убежище редких видов животных.

Морской заповедник Акабы (Иордания) — охраняемая экосистема Красного моря.

Национальный парк в горах Хаджар (Эль-Фуджайра, ОАЭ) — горный ландшафт с богатой флорой и фауной.

Горный массив Олимп (Греция) — сакральное и природное место.

Культурное и историческое наследие:

Цзиндэчжэнь (Китай) — исторический центр кустарного производства фарфора.

Пять наскальных мечетей (Мангистауская область, Казахстан).

Ват Пхра Махатхат (Накхонситхаммарат, Таиланд) — главный южный храм.

Сиди-Бу-Саид (Тунис) — знаменитый город-курорт с сине-белой архитектурой.

Сарнатх (Индия) — священный буддийский центр паломничества.

Средневековые замки (Лангедок, Франция).

Пляжи высадки в Нормандии (Франция) — мемориальные места Второй мировой войны.

Архитектура: