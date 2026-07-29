«Черная пантера 3» выйдет в прокат в декабре 2028 года

Студия Marvel объявила, что фильм «Черная пантера 3» выйдет в зарубежный прокат 15 декабря 2028 года. Дата премьеры была раскрыта во время презентации студии на Comic-Con в Сан-Диего, сообщает Variety.

Подробности сюжета пока не раскрываются.

Главную роль — сына Т’Чаллы — исполнит Дэвид Джонссон. Режиссером вновь станет Райан Куглер, снявший две предыдущие части франшизы. Летиция Райт вернется к роли Шури, а Уинстон Дьюк снова сыграет М’Баку.

Исполнитель роли Т’Чаллы Чедвик Боузман скончался от рака толстой кишки в 2020 году, когда Райан Куглер работал над сиквелом.

Первая «Черная пантера» вышла в 2018 году и стала первым супергеройским фильмом, номинированным на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

По сюжету первой картины принц Т’Чалла возвращается в Ваканду после смерти отца, чтобы занять трон и стать новым защитником страны — Черной пантерой. Во втором фильме Т’Чалла умирает от неизлечимой болезни, оставляя Ваканду без своего правителя и защитника.