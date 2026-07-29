Узбекские компании готовы расширить поставки стройматериалов в Туркменистан

В Ашхабаде на туркмено-узбекском бизнес-форуме обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества в строительной и промышленной сферах. Представитель узбекской компании OOO «Pipe Metal» заявил о готовности расширять поставки металлопродукции на рынок Туркменистана.

Форум, прошедший в Торгово-промышленной палате Туркменистана, собрал представителей профильных министерств, ведомств и предприятий двух стран. Одной из ключевых тем стало развитие совместных проектов, внедрение современных технологий и обмен опытом в производстве строительных материалов и промышленного оборудования.

Представитель OOO «Pipe Metal» Алишер Абдурахманов сообщил, что предприятие, открытое в 2022 году, выпускает до 20 тыс. тонн готовой продукции в месяц. Компания производит электросварные, водогазосварные и профильные трубы, стальной металлопрокат и горячекатаные листы из сырья, поставляемого из России и Казахстана. По его словам, вся продукция сертифицирована и соответствует государственным стандартам.

Компания уже поставляет продукцию в Казахстан и Таджикистан. Недавно компания осуществила первую поставку металлопродукции и в Туркменистан.

Алишер Абдурахманов отметил, что активное строительство промышленных, социальных и культурных объектов в Туркменистане создаёт высокий спрос на качественные строительные материалы. Он также подчеркнул преимущества географической близости двух стран, позволяющей снизить логистические издержки. Бизнесмен выразил готовность к долгосрочному сотрудничеству и расширению поставок.