На туркмено-узбекском бизнес-форуме обсудили промышленную кооперацию

В Ашхабаде состоялся туркмено-узбекский бизнес-форум, на котором представители государственных структур и деловых кругов двух стран обсудили расширение промышленной кооперации, увеличение взаимной торговли и реализацию совместных инвестиционных проектов.

В мероприятии приняли участие более 20 компаний с каждой стороны. Посол Узбекистана Равшанбек Алимов поблагодарил туркменскую сторону за организацию форума и отметил высокий уровень представительства участников.

По словам дипломата, одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества является производство строительных материалов на фоне масштабных программ градостроительства и модернизации инфраструктуры в обеих странах.

В числе перспективных направлений взаимодействия были названы производство строительных и лакокрасочных материалов, сэндвич-панелей, металлоконструкций, плиточных материалов, неметаллической минеральной продукции, строительного пластика, фитингов, резинотехнических изделий, металлической теплоизоляции, а также продукции из чугуна, стали, ферросплавов и метизов.

Равшанбек Алимов заявил, что Узбекистан открыт к расширению промышленной кооперации, созданию совместных производств, обмену технологиями и увеличению взаимных поставок продукции строительной отрасли.

Также глава узбекской дипмиссии выразил признательность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку развития двусторонних экономических связей и создание благоприятных условий для работы предпринимателей двух стран.