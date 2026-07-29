Манчини вновь возглавит сборную Италии, Раньери станет техническим директором

Роберто Манчини вновь возглавит сборную Италии по футболу. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на заявление президента Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго.

61-летний Манчини сменит на посту главного тренера Дженнаро Гаттузо, который покинул должность в апреле после того, как национальная команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. В настоящее время Федеральный совет FIGC обсуждает окончательное оформление кадровых решений.

Манчини уже руководил сборной Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы 2020 года и дважды завоевала бронзовые медали Лиги наций. При этом итальянцы не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года. После ухода из сборной специалист работал с национальной командой Саудовской Аравии, а затем возглавлял катарский «Аль-Садд».

До этого специалист также тренировал «Фиорентину», «Лацио», «Интер», «Манчестер Сити», «Галатасарай» и «Зенит».

Одновременно стало известно, что техническим директором FIGC станет Клаудио Раньери. Он займет место Паоло Мальдини, который проработал на этом посту всего 16 дней.

По данным итальянских СМИ, причиной внезапной отставки Мальдини стали разногласия вокруг кандидатуры Андреа Пирло на пост главного тренера сборной. Его возможное назначение вызвало политические споры из-за контракта Пирло с российской букмекерской компанией «Фонбет».

За свою карьеру 74-летний Раньери тренировал «Наполи», «Фиорентину», «Ювентус», «Интер», «Валенсию», «Атлетико», «Челси», «Фулхэм», «Уотфорд», «Лестер», «Монако», «Нант», «Рому» и сборную Греции. Именно под его руководством в 2016 году «Лестер» стал победителем английской Премьер-лиги. В июне ему предлагали возглавить сборную Италии, однако он отказался.