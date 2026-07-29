В Ашхабаде прошла встреча сопредседателей туркмено-иранской межправкомиссии

27 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству — главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег Малваджерд.

Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также сотрудничество в рамках международных организаций, прежде всего ООН. На встрече была отмечена важность принципов добрососедства и взаимного уважения, лежащих в основе отношений двух государств.

Иранская сторона поздравила Туркменистан с принятием Генеральной Ассамблеей ООН инициированной страной резолюции «Год международного права, 2028», соавтором которой выступил Иран.

Участники встречи также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и обменялись мнениями по дальнейшему укреплению роли Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в последовательном развитии сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.