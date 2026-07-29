В Ашхабаде открылся после капремонта Олимпийский водно-спортивный комплекс

В Ашхабаде после капитального ремонта вновь открылся Олимпийский водно-спортивный комплекс «Туркменбаши».

Обновлённая инфраструктура объекта соответствует международным стандартам и позволяет проводить тренировки и соревнования международного уровня.

Комплекс рассчитан на 1741 зрителя и предназначен для проведения соревнований по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию.

В состав объекта входят 50-метровый плавательный бассейн, бассейн для прыжков в воду, аквапарк, детский бассейн, тренажёрные и спортивные залы, сауны, медицинский кабинет, столовая и открытые площадки для игровых видов спорта.

Для проведения соревнований бассейн оснащён современными световым и звуковым оборудованием, а также системами подводной видеофиксации. Обновлённый комплекс предназначен как для подготовки спортсменов, так и для проведения национальных и международных турниров.