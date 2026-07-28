Ford отзовёт более 565 тысяч автомобилей из-за риска возгорания в моторном отсеке

Компания Ford объявила об отзыве 565 691 автомобиля в США из-за риска возгорания в моторном отсеке. Возможное повреждение жгута электропроводки двигателя может привести к короткому замыканию, искрообразованию, выделению тепла и возгоранию.

Как сообщило Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA), отзыв затрагивает внедорожники Bronco и Bronco Raptor 2021–2026 годов выпуска.

В рамках отзывной кампании официальные дилеры бесплатно установят дополнительную защитную оплётку на проводку. Сроки рассылки уведомлений владельцам автомобилей пока не названы.

В марте Ford уже отзывал модели Bronco из-за неисправности камеры заднего вида. Тогда причиной сервисной кампании стал дефект, из-за которого изображение с камеры могло перестать отображаться на экране, что увеличивало риск возникновения аварийной ситуации.