Apple осенью покажет первый водонепроницаемый iPad: в нем не будет отверстий

Apple готовит к этой осени первый в своей истории планшет с официальной защитой от воды. По предварительным данным, речь идёт об iPad mini восьмого поколения, выпуск которого ожидается в октябре.

Для обеспечения герметичности корпуса устройство лишится традиционных отверстий для динамиков. Передача звука будет осуществляться за счёт вибрации элементов алюминиевого корпуса.

Новая модель также впервые получит OLED-дисплей вместо ЖК-панели. Ожидается, что это устранит эффект «желейного скроллинга», наблюдавшийся в предыдущих поколениях iPad mini.

Планшет оснастят процессором A19 с поддержкой локальных функций Apple Intelligence. По предварительной информации, минимальный объём встроенной памяти увеличится вдвое — до 128 ГБ.

Предыдущее поколение iPad mini было представлено в октябре 2024 года с процессором A17 Pro и поддержкой Apple Intelligence. После повышения цен в июне текущего года стоимость модели начинается от 599 долларов. Ранее сообщалось, что версия с OLED-дисплеем может оказаться ещё примерно на 100 долларов дороже.